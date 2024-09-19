Ученые придумали золотую капусту

Мануэль Родригес Консепсьон, один из авторов разработки, объясняет, что если в листьях содержится слишком мало бета-каротина, фотосинтез будет нарушен — но то же самое произойдет, если его будет слишком много. Команда смогла достичь результатов, выставляя капусту под очень интенсивный свет, и добавив в ее состав энзимы особых бактерий.