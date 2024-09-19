Ученые придумали золотую капусту

Капуста может показаться кому-то скучным и банальным овощем, но на самом деле она полна витаминов и минералов. Недавно ученые смогли сделать ее еще полезнее, насытив листья растения бета-каротином, который в организме человека превращается в витамин А.
Нехватка витамина А — глобальная проблема, которая касается в первую очередь развивающихся стран. Как объясняет сайт IFLScience, из-за этого более 140 миллионов детей по всему миру имеют повышенный риск заболеть, лишиться слуха, зрения, а в запущенных случаях и жизни.
В капусте и так содержится бета-каротин, но группа исследователей Политехнического университета Валенсии в Испании придумали способ увеличить его количество в овоще. Во-первых, они спровоцировали его повышенный синтез в цитозоли (внутриклеточном веществе), не нарушая фотосинтез. Во-вторых, сделали так, чтобы листья могли хранить больше каротиноидов (один из которых — бета-каротин).
Мануэль Родригес Консепсьон, один из авторов разработки, объясняет, что если в листьях содержится слишком мало бета-каротина, фотосинтез будет нарушен — но то же самое произойдет, если его будет слишком много. Команда смогла достичь результатов, выставляя капусту под очень интенсивный свет, и добавив в ее состав энзимы особых бактерий.
В результате капуста стала вмещать в 30 раз больше бета-каротина, чем раньше — а еще окрасилась в необычный золотистый цвет. Ученые объясняют, что в новой капусте не только выше содержание бета-каротина, но и гораздо лучше его усваиваемость.
Исследователи напомнили, что это не первый «золотой» продукт, призванный решить проблему нехватки витамина А — существует аналогичный вид «золотого риса». Несмотря на доказанную эффективность растения, многие общественные движения, обеспокоенные генной модификацией растений, противодействуют его распространению — особенно в Юго-Восточной Азии, где, по печальной иронии, проблема нехватки витамина А тоже стоит максимально остро.
Ученые понимают, что золотую капусту может ждать та же судьба, но надеются, что своего покупателя она все-таки найдет.
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