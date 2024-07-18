Ученые придумали новую спортивную обувь-аэрозоль

Многие видели платье-спрей на Неделе моды в Париже в 2022 году: тогда дизайнеры нанесли раствор на полуобнаженную модель Беллу Хадид, «одев» ее за считанные секунды прямо на глазах у публики. Недавно ученые нашли той же технологии более практическое применение и предложили концепт спортивной обуви для бегунов, которую тоже нужно наносить на ногу прямо из баллончика. Возможно, новая обувь сыграет свою роль уже на этой Олимпиаде.