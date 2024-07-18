Ученые придумали новую спортивную обувь-аэрозоль

Многие видели платье-спрей на Неделе моды в Париже в 2022 году: тогда дизайнеры нанесли раствор на полуобнаженную модель Беллу Хадид, «одев» ее за считанные секунды прямо на глазах у публики. Недавно ученые нашли той же технологии более практическое применение и предложили концепт спортивной обуви для бегунов, которую тоже нужно наносить на ногу прямо из баллончика. Возможно, новая обувь сыграет свою роль уже на этой Олимпиаде.
Кроссовки Cloudboom Strike LS не нужно шнуровать, а весят они меньше, чем смартфон. Стоит одна пара 330 долларов, а ее ценность уже успели проверить на соревнованиях: кенийская бегунья Хеллен Обири победила в такой обуви на Бостонском марафоне, и уже намерена бежать в них же на Олимпийских играх этим летом.
Обувь под маркой On производят в Цюрихе. Ее успех, как пишет CNN — уникальный сплав биомеханики, физиологической формы и невероятной легкости: один ботинок 42 размера весит примерно 170 граммов, то есть на 100 граммов легче обычной профессиональной спортивной обуви.
У этих ботинок нет каблука, шнурков, язычка — они вообще скорее похожи на очень плотные носки. Их изобретатель, Йоханнес Фелчерт, признается, что идея пришла к нему в Хэллоуин, когда он увидел игрушечное ружье, стреляющее липкой паутиной.
Верхняя часть обуви сделана из термопластика — ее можно покрасить в разные цвета или нанести логотип за пару минут с помощью робота. «Ботинок» наносится на ногу за один прием, и прочно приклеивается к подошве из углеродного волокна и поролона безо всякого клея — просто за счет температуры.
Кроме того, компания уверяет, что новая обувь очень экологичная и снижает вредные выбросы в атмосферу на 75% по сравнению с производством другой спортивной обуви. Кроме того, материал, из которого делаются ботинки, легко перерабатывается, как утверждает сопредседатель совета директоров компании Марк Морер.
Посмотреть на технологию смогут не только спортсмены, но и все желающие посетители Олимпийских игр: компания представит разработку в Париже для всех гостей спортивного праздника. Побегут ли в этой обуви другие спортсмены, пока неизвестно.
Если же вы не олимпийский спортсмен, советуем почитать, какими видами спорта вредно заниматься в жару.
Георгий Мазуркевич