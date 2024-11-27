Ученые приблизились к выведению гипоаллергенных кошек

У двух из проанализированных кошек — пумы и черноногой кошки, небольшой дикой кошки из Южной Африки — были мутации, которые, вероятно, предотвращали экспрессию Fel d 1, что еще раз указывает на то, что аллерген может не быть существенным для кошек.