Ученые приблизились к созданию искусственного фотосинтеза

«Самой большой проблемой было выяснить, как расположить эти молекулы так, чтобы они могли плавно переносить электроны. Используя полимерную сеть, мы смогли предотвратить их слипание, что остается распространенной проблемой в системах синтетического фотосинтеза», — отметил соавтор исследования, профессор Коске Окейоши.