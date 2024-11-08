Ученые приблизились к пониманию работы ритмов мозга

«Мы предложили оригинальный метод анализа экспериментальных данных. У нас была задача узнать, как устроен мозг, как он работает, как взаимодействуют между собой его отделы. Есть теория, что каждый отдел отвечает за одну “задачу”, например, затылочный отдел управляет зрением, височный — речью. Но есть и другая теория, по которой отделы связаны, и под каждую функцию строится своя нейросеть, которая распределена по нескольким отделам мозга», — рассказал Гуйо.