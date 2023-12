Ученые приблизились к пониманию механизма важнейшей химической реакции

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Ученые МИЭТ совместно с коллегами из ИОФ РАН установили, как происходит один из этапов реакции эпоксидирования этилена. По их мнению, это позволит усовершенствовать процесс получения этиленоксида — одного из самых используемых в химической промышленности веществ. Результаты исследования опубликованы в научных журналах The Journal of Physical Chemistry C и Physics of Wave Phenomena.