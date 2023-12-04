Ученые приблизились к пониманию механизма важнейшей химической реакции

Эпоксидирование этилена — одна из важнейших химических реакций на производствах, так как в ней образуется этиленоксид — универсальный химический промежуточный продукт, который занимает сегодня 14-е место в списке самых производимых органических химикатов в мире. Этиленоксид необходим для производства разных видов пластика, резиновых изделий и антисептических составов, рассказали исследователи Национального исследовательского университета «МИЭТ» (МИЭТ).

«Добавление хлорированных углеводородов в реакцию получения оксида этилена увеличивает селективность реакции почти в два раза, с 40−50% до 80−90%. Поэтому стояла задача выяснить механизм этой реакции на уровне взаимодействия отдельных атомов и молекул, чтобы усовершенствовать процесс промышленного синтеза этиленоксида», — рассказал начальник научно-исследовательской лаборатории атомной модификации и анализа поверхности полупроводников МИЭТ Борис Логинов.

Сотрудники МИЭТ и Центра естественно-научных исследований Института общей физики им. А. М. Прохорова Российской академии наук (ИОФ РАН) впервые обнаружили серию двумерных фазовых переходов на монокристаллических гранях серебра (110) и (111), а также реконструкцию поверхности серебра Ag (110) при взаимодействии с молекулярным хлором.

Этот результат был получен, в том числе благодаря созданию низкотемпературного сканирующего туннельного микроскопа GPI CRYO уникальной конструкции. Она разработана учеными из МИЭТ, ИОФ РАН, Объединенного института ядерных исследований и Института радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова Российской академии наук.

«Впервые удалось установить, как хлор модифицирует поверхность серебряного катализатора, используемого в реакции эпоксидирования этилена, и тем самым приблизиться к установлению природы его активных центров. Важнейшим элементом микроскопа, позволившим достичь четкой визуализации отдельных атомов и молекул, явился сканер, разработанный в МИЭТ», — отметил заведующий лабораторией физики поверхности отдела технологий атомного масштаба Центра естественно-научных исследований Института общей физики им. А. М. Прохорова РАН Борис Андрюшечкин.

В дальнейшем коллектив авторов планирует провести еще более точные эксперименты при температурах ниже −268°С и получить новую информацию о взаимодействии и положении атомов на поверхности на различных этапах химической реакции.