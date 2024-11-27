Ученые превратили пищевые отходы в биопластик с помощью микробов

«В настоящее время процесс вскрытия бактериальных клеток и извлечения полимера остается дорогостоящим. Команда работает над разработкой эффективного и экономичного метода экстракции, который сделает весь процесс производства более жизнеспособным для крупномасштабной коммерциализации», — отметили авторы исследования.