Ученые предупреждают о гигантском взрыве электронных отходов на Земле

По его словам, электронные отходы, генерируемые ИИ, могут достичь 2,5 миллиона тонн в год. Также ученый и его коллеги обнаружили, что объем электронных отходов от компьютерных серверов генеративного ИИ к концу десятилетия может достигнуть невероятных 5 миллионов тонн в год. Это почти в 2 000 раз больше, чем объем отходов, произведенных в 2023 году.