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Ученые предупреждают о гигантском взрыве электронных отходов на Земле

Количество электронных отходов может увеличиться в тысячи раз уже к концу десятилетия. Об этом предупреждает исследователь устойчивого развития и климата в Университете Райхмана в Израиле Асаф Цахор.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Midjourney

По его словам, электронные отходы, генерируемые ИИ, могут достичь 2,5 миллиона тонн в год. Также ученый и его коллеги обнаружили, что объем электронных отходов от компьютерных серверов генеративного ИИ к концу десятилетия может достигнуть невероятных 5 миллионов тонн в год. Это почти в 2 000 раз больше, чем объем отходов, произведенных в 2023 году.

По данным ООН, уже сейчас электронные отходы представляют большую угрозу для планеты. Например, в 2022 году было произведено 62 миллиона тонн такого мусора. Это 1,55 миллиона 40-тонных грузовиков — этих автомобилей было бы достаточно, чтобы опоясать экватор Земли.

Решение этой проблемы не только предотвратит гибель миллионов людей, но и даст дополнительный ресурс, поскольку электронные отходы переполнены сверхценными минералами.

По словам ученых, применение стратегий круговой экономики (то есть основанной на возобновлении ресурсов) может сократить образование электронных отходов на 86%. В худшем случае показатель снизится на 16%.

Также исследователи отмечают, что улучшить ситуацию можно. Для этого нужно стараться продлить использование существующего оборудования и повторно применять или восстанавливать устройства и компоненты, пишет IFLScience.

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