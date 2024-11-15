Ученые предупреждают о гигантском взрыве электронных отходов на Земле

По его словам, электронные отходы, генерируемые ИИ, могут достичь 2,5 миллиона тонн в год. Также ученый и его коллеги обнаружили, что объем электронных отходов от компьютерных серверов генеративного ИИ к концу десятилетия может достигнуть невероятных 5 миллионов тонн в год. Это почти в 2 000 раз больше, чем объем отходов, произведенных в 2023 году.
По данным ООН, уже сейчас электронные отходы представляют большую угрозу для планеты. Например, в 2022 году было произведено 62 миллиона тонн такого мусора. Это 1,55 миллиона 40-тонных грузовиков — этих автомобилей было бы достаточно, чтобы опоясать экватор Земли.
Решение этой проблемы не только предотвратит гибель миллионов людей, но и даст дополнительный ресурс, поскольку электронные отходы переполнены сверхценными минералами.
По словам ученых, применение стратегий круговой экономики (то есть основанной на возобновлении ресурсов) может сократить образование электронных отходов на 86%. В худшем случае показатель снизится на 16%.
Также исследователи отмечают, что улучшить ситуацию можно. Для этого нужно стараться продлить использование существующего оборудования и повторно применять или восстанавливать устройства и компоненты, пишет IFLScience.
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