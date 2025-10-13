Ученые предупредили об угрозе «мегаземлетрясения» в США

«Среди тектонических рисков угроза мегаземлетрясения в районе разлома Сан-Андреас в Калифорнии выглядит весьма пугающей, однако разлом в зоне субдукции Каскадия дает специалистам еще больше поводов для беспокойства», — указано в статье.