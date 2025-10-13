Популярные темы
Ученые предупредили об угрозе «мегаземлетрясения» в США

В Соединенных Штатах может произойти крупное землетрясение из-за разлома в тектонической плите вдоль побережья штатов Калифорния, Орегон и Вашингтон.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает газета New York Times (NYT) со ссылкой на ученых.

«Среди тектонических рисков угроза мегаземлетрясения в районе разлома Сан-Андреас в Калифорнии выглядит весьма пугающей, однако разлом в зоне субдукции Каскадия дает специалистам еще больше поводов для беспокойства», — указано в статье.

Специалисты рассказали, что из-за того, что тектоническая плита Хуан-де-Фука зажата между двумя другими плитами, она испытывает огромное напряжение, что может привести к появлению новых разломов.

В сентябре землетрясение произошло у принадлежащих США Алеутских островов. Подземные толчки были зафиксированы в 87 километрах к юго-западу от населенного пункта Никольский на Аляске. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров, магнитуда составила 6,0.