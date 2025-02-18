Ученые предупредили об остановке внутреннего ядра Земли к 2040 году

Сейчас внутреннее ядро планеты движется медленно и в обратном направлении относительно вращения земной поверхности. Ученые ожидают, что к 2040 году оно полностью остановится, но впоследствии возобновит вращение предположительно в том же направлении, что и сама Земля, говорится в статье.