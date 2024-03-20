Ученые предупредили об опасности горячего душа для здоровья и сна

«Я поддерживаю эту точку зрения, — прокомментировала результаты исследования британских ученых российский эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова. — Сейчас модно принимать душ по несколько раз на дню, намыливаясь кучей парфюмированных средств, и ежедневно мыть голову. Вот только пользы от этого почти никакой. Так мы, наоборот, смываем защитный слой кожного сала, препятствующий обезвоживанию, а вместе с этим нарушаем основу для синтеза витамина D3. Еще хуже, если вы регулярно натираете тело щеткой под горячими парами».