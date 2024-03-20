Ученые предупредили об опасности горячего душа для здоровья и сна

Результаты исследования
Исследование проводилось по заказу крупной компании, производящей сантехнику для ванной комнаты — от мелких аксессуаров до душевых кабин и джакузи. Ученые определяли не только степень удобства разных типов водных процедур, но и их пользу для здоровья. Оказалось, что современный стандарт частого мытья, да еще и горячей водой со всевозможными моющими средствами негативно влияет на здоровье.
- «Обжигающе горячее ежедневное мытье лишает волосы и тело натуральной защитной жировой пленки и приводит к сухости, шелушению и зуду кожи, ломкости, тусклости волос и секущимся кончикам. Такие состояния, как экзема или псориаз, могут значительно усугубиться после горячего душа», — говорится в отчете.
- Высокая температура воды может создать дополнительную нагрузку на сердце, и те, у кого уже есть сердечно-сосудистые заболевания, например, гипертония, рискуют получить гипертонический криз и потерять сознание. А падение в душе чревато серьезными травмами, предупреждают ученые.
- Вечерний горячий душ может нарушить сон. «Хотя горячая вода поначалу может показаться расслабляющей, повышение температуры тела нарушает естественный процесс охлаждения организма, необходимый для сна», — отмечается в отчете.
- Не обошли вниманием ученые и активное использование шампуней и гелей для душа. «Комфорт и моментальное удовольствие, получаемые от горячего душа, на самом деле могут действовать как палка о двух концах, потенциально влияя на здоровье кожи и сердечно-сосудистой системы в долгосрочной перспективе. Выбор в пользу более короткого и прохладного душа может помочь минимизировать эти риски», — заключили специалисты.
Комментарий и советы эндокринолога
«Я поддерживаю эту точку зрения, — прокомментировала результаты исследования британских ученых российский эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова. — Сейчас модно принимать душ по несколько раз на дню, намыливаясь кучей парфюмированных средств, и ежедневно мыть голову. Вот только пользы от этого почти никакой. Так мы, наоборот, смываем защитный слой кожного сала, препятствующий обезвоживанию, а вместе с этим нарушаем основу для синтеза витамина D3. Еще хуже, если вы регулярно натираете тело щеткой под горячими парами».
Доктор Павлова дала несколько советов, как мыться правильно:
- Отдавайте предпочтение теплой, а не горячей воде.
- Сократите время пребывания в душе.
- Каждый раз пользоваться мочалкой и мылом совсем необязательно.
- Почаще меняйте одежду. В большинстве случаев это способно решить многие проблемы вроде запаха пота.
«Конечно, личная гигиена важна, но она не должна быть маниакальной. Единственное, что точно нужно мыть по несколько раз на дню, это руки», — заключила доктор Павлова.