Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученые предупредили об опасном для людей космическом шторме

Связанные с солнечными вспышками протонные штормы, совпавшие с ослаблением геомагнитного поля Земли, могут быть опасными для здоровья человека. Об этом сообщила группа ученых в исследовательской статье для американского научного журнала Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Источник: РИА "Новости"

Космический шторм может повлиять на изменения в ДНК и климате.

«Протонные штормы опасны. Потенциальные последствия включают серьезные риски для здоровья. Они могут повлиять на климат Земли и развитие живых организмов», — рассказали ученые.

Протонный шторм — это поток заряженных частиц, приобретших большую энергию вследствие солнечного извержения. Эти штормы несут чрезмерное ультрафиолетовое излучение, от которого планету защищает геомагнитное поле.

По словам ученых, в истории Земли были такие периоды, когда геомагнитное поле ослабевало. Такое не исключено и в будущем. Если появление протонного шторма и ослабление озонового слоя совпадут, то это приведет к изменению химического состава атмосферы.

Озоновый слой будет истощен несколько лет, а уровень ультрафиолетового излучения будет высоким на протяжении. Это спровоцирует повреждения ДНК у всех живых организмов, примерно на 40−50%. Такие изменения, вызванные протонными штормами, происходили и раньше.

Ранее ученые наблюдали сильную магнитную бурю, обрушившуюся на Землю, и давали советы, как пережить ее. Исследования показывают, что во время вспышки на Солнце повышается показатель смертности от инфарктов и инсультов.