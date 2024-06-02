Ученые предупредили о «вторжении суперсвиней» в США из Канады

Дело в том, что животные могут весить более 600 фунтов (272 кг) и есть практически все, питаясь местными видами, например, лягушками, яйцами наземных птиц, таких как утки и гуси, и даже белохвостыми оленями. Они уничтожают сельскохозяйственные культуры, в частности кукурузу, поедая их или разрывая почву, чтобы добраться до корней растений и личинок насекомых. Кроме того, «суперсвиньи» переносят болезни, которые могут поражать животных и людей.