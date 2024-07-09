Ученые предупредили о риске вымирания донных рыб в Арктике из-за климата

«Потепление климата происходит в арктическом Баренцевом море быстрее, чем где-либо еще, и наше исследование предполагает структурные изменения в рыбном сообществе в результате этого. Дополнительные наблюдения за этими изменениями в ближайшие годы помогут рыболовству адаптироваться к влиянию потепления климата на биоразнообразие», — отметили ведущий автор исследования, доктор Сеск Гордо Виласека с факультета биологических наук и аквакультуры Университета Норд.