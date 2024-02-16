Ученые предупредили о более обширных нашествиях саранчи из-за изменения климата

Как и тысячи лет назад, саранча остается серьезной угрозой для посевов. Один рой этих прожорливых насекомых может состоять из десятков миллионов особей и занимать площадь до 2,4 тыс. квадратных километров. За сутки саранча уничтожает тысячи акров сельхозугодий, съедая посевы, которых хватило бы для обеспечения пищей 35 тыс. человек.