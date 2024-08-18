Ученые предсказали удлинение суток на Земле до 25 часов

Исследователи обнаружили, что по мере удаления Луны ее гравитационное воздействие на Землю замедляет вращение планеты и постепенно удлиняет продолжительность суток. Таким образом, ученые умы предсказывают, что продолжительность суток на нашей планете в конечном итоге может составить 25 часов. Впрочем, это случится не при нашей жизни — на этот процесс потребуется около 200 миллионов лет.
«Когда Луна удаляется, Земля становится похожа на вращающегося фигуриста, который замедляется, когда вытягивает руки», — объясняет геолог профессор Университета Висконсин-Мэдисон Стивен Мейерс.
Луна находится примерно в 238 000 милях от нашей планеты, и ей требуется примерно 27,3 дня, чтобы совершить один оборот вокруг Земли, пишет Daily Mail. Но предыдущие исследования показали, что Луна удаляется от нас примерно на 1,5 дюйма в год, что означает, что ей потребуется больше времени, чтобы обойти нашу планету. В какой-то момент Луна достигнет стабильного расстояния и будет видна только с одной стороны нашей планеты.
Для своего исследования профессор Мейерс и его коллега реконструировали глубокую историю взаимоотношений Земли и Луны. Ученые обнаружили, что 1,4 миллиарда лет назад день на Земле длился всего около 18 часов.
Чтобы получить эти расчеты, исследователи изобрели статистический метод, который связывает астрономическую теорию с геологическими наблюдениями, чтобы заглянуть в геологическое прошлое Земли. Это позволило исследователям реконструировать глубокую историю Солнечной системы. Миллиарды лет назад земные сутки были короче, в основном потому, что Луна находилась ближе к нашей планете, утверждают ученые. Исследователи пришли к выводу, что это привело к тому, что вращение нашей планеты было быстрее, чем сегодня. Но на протяжении всей истории Земли Луна удалялась все дальше в процессе, известном как «лунный спад».
Мы знаем это благодаря астронавтам, участвовавшим в миссиях «Аполлон», которые установили на Луне отражатели, позволившие ученым на Земле направлять лазеры на лунную поверхность и точно измерять скорость удаления Луны, отмечает Daily Mail. По мере того как Луна постепенно удаляется, вращение Земли замедляется. Причина этого связана с влиянием естественного спутника нашей планеты на океанские приливы. Пока Земля вращается, гравитация Луны, обращающейся по орбите вокруг планеты, воздействует на океаны, создавая приливы и приливно-отливный эффект. Гравитационное притяжение Луны заставляет океанскую воду «подтягиваться» к ней с той стороны Земли, которая находится ближе всего к Луне. В то же время инерция пытается удержать воду на месте. Но притяжение Луны сильнее, поэтому вода устремляется к Луне, рассказывает Daily Mail.
Между тем на противоположной стороне Земли гравитационное притяжение Луны слабее просто потому, что она находится дальше. Там инерция сильнее притяжения Луны, и вода пытается двигаться по прямой линии. Это приводит к тому, что вода отходит от Луны. Объединенная сила притяжения и инерции Луны создают две приливные выпуклости, которые остаются на одной линии с Луной при вращении Земли. Но, продолжает Daily Mail, Земля вращается вокруг своей оси гораздо быстрее, чем Луна вращается вокруг нее. Это означает, что трение океанских бассейнов, движущихся под ней, также увлекает за собой воду. Таким образом, выпуклости движутся немного впереди орбиты Луны, которая пытается оттянуть их назад.
Это постепенно замедляет вращение Земли, в то время как Луна получает энергию, заставляя ее перемещаться на более высокую орбиту. На вращение Земли влияют и другие факторы, в том числе изменение климата, подчеркивает Daily Mail. С повышением глобальной температуры полярные льды тают быстрее, чем когда-либо прежде, и вода попадает в океаны Земли. Вся эта талая вода постепенно перемещается от полюсов Земли к экватору, где океан поднимается к Луне и удаляется от нее. Это привело к тому, что Земля стала еще шире в центре и, таким образом, еще больше замедлила свое вращение.
Все это означает, что земные сутки постепенно удлиняются. Изменения настолько незначительны, что мы их практически не заметим — они не повлияют на наши циркадные ритмы. Но, констатирует Daily Mail, за миллионы лет эти небольшие изменения будут накапливаться, в конечном счете добавляя дополнительный час к суточному циклу Земли.