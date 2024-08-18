Ученые предсказали удлинение суток на Земле до 25 часов

Между тем на противоположной стороне Земли гравитационное притяжение Луны слабее просто потому, что она находится дальше. Там инерция сильнее притяжения Луны, и вода пытается двигаться по прямой линии. Это приводит к тому, что вода отходит от Луны. Объединенная сила притяжения и инерции Луны создают две приливные выпуклости, которые остаются на одной линии с Луной при вращении Земли. Но, продолжает Daily Mail, Земля вращается вокруг своей оси гораздо быстрее, чем Луна вращается вокруг нее. Это означает, что трение океанских бассейнов, движущихся под ней, также увлекает за собой воду. Таким образом, выпуклости движутся немного впереди орбиты Луны, которая пытается оттянуть их назад.