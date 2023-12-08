Ученые предложили объявить новую геологическую эпоху на Луне

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259344&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Человек впервые потревожил поверхность нашего спутника 13 сентября 1959 года, когда советская космическая станция «Луна-2» успешно опустилась на лунный грунт. С тех пор на Луне побывало более сотни других космических кораблей, некоторые из которых потерпели крушение. Одной из самых известных миссий стала американская программа «Апполон», позволившая людям самим оказаться на соседнем небесном теле.

«Идея во многом аналогична обсуждению антропоцена на Земле — исследованию того, насколько сильно люди повлияли на нашу планету», — отметил ведущий автор исследования Джастин Холкомб.

По словам специалистов, все согласны с тем, что на Земле уже наступила эпоха антропоцена, поскольку человечество оказывает значительное воздействие на планету. То же самое можно сказать и о Луне. Объявление новой геологической эпохи на Луне также должно подчеркнуть негативное антропогенное воздействие на лунную экологию.