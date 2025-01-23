Ученые предложили способ ускорения космических путешествий почти в 2000 раз

Кроме того, при прохождении через разреженную космическую плазму луч будет создавать магнитное поле, которое способствует его фокусировке. Специалисты назвали этот эффект «релятивистским щипком». Расчеты показали, что разгонный луч сможет сохраняться на очень большом расстоянии, в тысячи раз превышающим дистанцию от Земли до Солнца.