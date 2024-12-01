Ученые предложили собирать солнечную энергию с помощью воздушных шаров

Система также имеет выпускной клапан для газообмена, чтобы поддерживать необходимое давление внутри воздушного шара. Рядом с солнечными элементами находятся модули хранения и управления для управления потоком энергии. Для стабилизации воздушного шара используются четыре троса, а к земле прикреплены веревка и электрический провод.