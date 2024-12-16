Ученые предложили новый способ поиска инопланетных цивилизаций

Команда ученых из Германии, США и Турции предположила, как можно найти кольца Дайсона, изучая свет от пульсаров. Результаты исследования представлены в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, в числе авторов — Огетай Кайали из Мичиганского технологического университета. Вкратце о выводах ученых пишут на портале Universe Today.
Сам концепт схож с идеей о сферах Дайсона, при этом для строительства колец требуется гораздо меньше ресурсов. Пока это идея из научной фантастики, однако кольца Дайсона стали все чаще обсуждать и во время научных дискуссий. Подобные структуры могут указывать на существование инопланетных цивилизаций.
Сейчас наша цивилизация потребляет порядка 15 тыс. тераватт-час. При росте населения и зависимости от технологий показатель будет только увеличиваться. Для оценки технологического развития была составлена шкала Кардашёва, согласно которой наша цивилизация соответствует I типу. Цивилизация II типа потребляет порядка 400 трлн тераватт. Таким цивилизациям для поддержания существования потребуются кольца Дайсона. Вокруг пульсара они могли бы захватывать порядка 10 тыс. трлн тераватт энергии.
Ученые предполагают, что установить существование колец Дайсона можно в случае выявления особенностей при изучении кривых света пульсаров. В таком случае могут возникнуть несколько изображений пятна от пульсара на структуре.
Ранее бельгийский философ Клеман Видель предположил: если инопланетные цивилизации существуют, то они могли бы путешествовать по Вселенной, управляя движением гиперскоростных звезд. Таким образом пришельцы могли бы забрать с собой свою звездную систему и не покидать ее пределы. Чтобы осуществить такой перелет потребуется направить излучение или испарения звезды в одну сторону.