Ученые предложили новый способ поиска инопланетных цивилизаций

Сам концепт схож с идеей о сферах Дайсона, при этом для строительства колец требуется гораздо меньше ресурсов. Пока это идея из научной фантастики, однако кольца Дайсона стали все чаще обсуждать и во время научных дискуссий. Подобные структуры могут указывать на существование инопланетных цивилизаций.