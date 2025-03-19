Ученые предложили новый способ ликвидации Большого мусорного пятна в Тихом океане

Большое мусорное пятно — огромное скопление пластикового мусора и других отходов в северной части Тихого океана. Оно находится между Гавайями и Калифорнией и является одним из самых известных примеров загрязнения океана. Пятно занимает площадь, сравнимую с размером штата Техас. По некоторым оценкам, его размеры составляют от 700 тыс. до 1,6 млн квадратных километров.