Ученые предложили новую теорию, откуда у людей возникли поцелуи

В то время как другие не-обезьяньи приматы участвуют в деятельности по установлению социальных связей, они совершенно другие. Приводится пример обезьян-капуцинов, которые демонстрируют свою социальную связь, засовывая пальцы в глаза и ноздри тех, кто им дорог.