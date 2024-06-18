Ученые предложили лечить разбитое сердце электростимуляцией мозга

В исследовании ученых приняли участие 36 добровольцев. Их разделили на три группы, все они на протяжении пяти дней носили гарнитуру для транскраниальной стимуляции постоянным током в течение 20 минут дважды в день. В одной группе ток был направлен на дорсолатеральную префронтальную кору, а в другой группе — на вентролатеральную префронтальную кору. В третьем случае гарнитура была выключена.