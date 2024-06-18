Ученые предложили лечить разбитое сердце электростимуляцией мозга

Электростимуляция мозга может облегчить переживания из-за тяжелого расставания, говорится в исследовании ученых из Университета Зенджана в Иране и Университета Билефельда в Германии, опубликованном в Journal of Psychiatric Research. Выдержки из него публикует Guardian.
Однако залечить разбитое сердце, а также справиться с депрессией, которая нередко сопровождает расставание, может электростимуляция мозга.
В исследовании ученых приняли участие 36 добровольцев. Их разделили на три группы, все они на протяжении пяти дней носили гарнитуру для транскраниальной стимуляции постоянным током в течение 20 минут дважды в день. В одной группе ток был направлен на дорсолатеральную префронтальную кору, а в другой группе — на вентролатеральную префронтальную кору. В третьем случае гарнитура была выключена.
Исследователи выяснили, что воздействие на дорсолатеральную префронтальную кору эффективно в лечении синдрома любовной травмы. Сообщается, что уже через месяц после окончания лечения добровольцы чувствовали себя лучше.
Ученые отметили, что после разрыва отношений у человека преобладают негативные эмоции и возникает эмоциональная дисрегуляция, поэтому именно регулирование эмоций рассматривается как основная цель лечения. Такой способ лечения как электромагнитная стимуляция может оказаться эффективнее, чем когнитивно-поведенческая терапия, к которой чаще всего прибегают пациенты с синдромом любовной травмы.