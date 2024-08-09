Ученые получили самый глубокий образец породы из мантии Земли

Ученые из Кардиффского университета (Великобритания) с помощью оборудования морского бурового судна Joides Resolution пробурили самую глубокую скважину в горной породе мантии Земли, проникнув на глубину 1268 м в недры Атлантического океана. Поднятый образец дал исследователям информацию о самом объемном слое нашей планеты. Об этом сообщил Reuters, а научными данными исследователи поделились в статье в журнале Science.
Керн (проба вещества в форме цилиндрического столбика, извлекаемая в результате бурения) дает представление о составе верхней части мантии и химических процессах, которые происходят, когда эта порода взаимодействует с морской водой. Такие процессы, по мнению ученых, могли лежать в основе появления жизни на Земле миллиарды лет назад.
Мантия, составляющая более 80% объема планеты, представляет собой слой силикатной породы, зажатый между внешней корой Земли и горячим ядром. Породы мантии, как правило, недоступны, за исключением тех мест, где на морском дне они просачиваются между плитами, образующими поверхность планеты. Одним из таких мест является массив Атлантис — подводная гора, где мантийная порода выходит на морское дно. Она расположена в середине Атлантики, к западу от обширного Срединно-Атлантического хребта, образующего границу между Северо-Американской плитой, Евразийской и Африканской плитами.
Предыдущие попытки бурения мантийных пород достигали лишь глубины 200 м. Теперь удалось проникнуть на 1268 м внутрь планеты и поднять большие участки непрерывных мантийных пород, пояснил руководитель проекта, геолог Йохан Лиссенберг. Диаметр образца составляет 6,5 см.
Геологи изучили, как минерал под названием оливин, обнаруженный в образце керна, взаимодействовал с морской водой при различных температурах, вызывая серию химических реакций, в результате которых образуется водород и другие молекулы, которые могли служить источником жизни.
Место бурения располагалось недалеко от гидротермального поля Lost City, области гидротермальных источников на морском дне, выбрасывающих струи перегретой воды. Исследователи считают, что именно в таком месте и в такой среде могла зародиться жизнь на Земле.
Еще одни полученные результаты стали для геологов неожиданными. Профессор Лиссенберг сказал, что в породах оказалось гораздо меньше минерала пироксена, но очень высокая концентрация магния. Это подтверждает более интенсивное плавление пород (чем думали раньше), которое произошло, когда мантия поднялась из более глубоких частей Земли к поверхности. Дальнейший анализ поможет геологам лучше понять механизмы образования магмы и вулканизма.
Ранее специалисты Центра передовых исследований в области науки и техники высокого давления в Пекине назвали причину появления «слоя D» внутри Земли. Он находится на глубине около 3 тыс. км. Загадочную полосу материала комковатой структуры обнаружили уже давно, но не было ясности, как этот слой образовался. Новые исследования предполагают, что слой (местами тонкий, местами — внушительной толщины) образовался из древнего океана магмы, покрывавшего Землю миллиард лет назад. Граница ядра и мантии Земли образовалась в результате кристаллизации «водного» магматического океана.