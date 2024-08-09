Ученые получили самый глубокий образец породы из мантии Земли

Мантия, составляющая более 80% объема планеты, представляет собой слой силикатной породы, зажатый между внешней корой Земли и горячим ядром. Породы мантии, как правило, недоступны, за исключением тех мест, где на морском дне они просачиваются между плитами, образующими поверхность планеты. Одним из таких мест является массив Атлантис — подводная гора, где мантийная порода выходит на морское дно. Она расположена в середине Атлантики, к западу от обширного Срединно-Атлантического хребта, образующего границу между Северо-Американской плитой, Евразийской и Африканской плитами.