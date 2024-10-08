Ученые получили обнадеживающие данные о рое астероидов «Судного дня»

По словам астрономов, риск столкновения с астероидом из роя Тауридов оказался намного ниже первоначальных предположений. Они отметили, что родительский объект облака, вероятно, был не более 10 километров в диаметре и, следовательно, не мог создать фрагменты в 10 раз больше самого себя.