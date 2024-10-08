Ученые получили обнадеживающие данные о рое астероидов «Судного дня»

Тауриды считаются фрагментами большой кометы Энке. Их можно наблюдать с Земли в октябре и ноябре. По мнению некоторых ученых, облако обломков может скрывать опасные астероиды размером от одного до 100 километров, способные упасть на Землю. Из-за этого Тауриды получили мрачное прозвище «рой Судного дня».
В новом исследовании команда использовала телескоп Zwicky Transient Facility (ZTF) для наблюдения за космическим потоком во время его приближения к нашей планете.
По словам астрономов, риск столкновения с астероидом из роя Тауридов оказался намного ниже первоначальных предположений. Они отметили, что родительский объект облака, вероятно, был не более 10 километров в диаметре и, следовательно, не мог создать фрагменты в 10 раз больше самого себя.
Несмотря на обнадеживающие результаты, исследователи призвали не терять бдительности и совершенствовать систему раннего обнаружения астероидов.