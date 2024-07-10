Ученые получили новый антибиотик из полярных бактерий

«Во время 63-й Российской антарктической экспедиции на скалистом пике, выступающем над ледниковым покровом, специалисты нашли штаммы бацилл — грамположительных палочковидных бактерий, которые продуцируют антимикробные пептиды. Это вещества, которые регулируют внутренние процессы бактерий и клеток. В том числе они защищают от других микроорганизмов, вирусов и микроскопических грибов. Такие пептиды нарушают оболочку патогенов, что приводит к их гибели», — рассказал «Известиям» один из авторов разработки профессор кафедры эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии СЗГМУ и заведующий НИЛ инновационных методов микробиологического мониторинга Артемий Гончаров.