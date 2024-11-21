Ученые получили молекулу, которая может защитить от старческой атрофии мышц

«Конечно, необходима дальнейшая работа, прежде чем мы сможем применять молекулу в лечении людей, но мы воодушевлены огромным потенциалом, который раскрыла наша работа. HGF выполняет множество важных функций в различных тканях и органах по всему организму. При дальнейшем исследовании мы, возможно, сможем найти терапевтические применения HGF при других заболевания», — отметили авторы.