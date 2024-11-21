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Ученые получили молекулу, которая может защитить от старческой атрофии мышц

Японские ученые из Университета Кюсю создали молекулу для борьбы с возрастной мышечной атрофией мышц. Результаты исследования опубликованы в журнале Aging Cell.

Источник: Freepik

Старение сопровождается уменьшением мышечной массы и функциональности, что приводит к слабости. Это важная проблема в быстро стареющем обществе Японии. Она может создать огромную нагрузку на здравоохранение.

Ранее в этом году ученые выяснили, что при старении часть белка HGF чаще реагирует с молекулой диоксида азота. Это ухудшает работу HGF и рост мышц. В новой работе ученые сообщили о создании антитела, блокирующего этот процесс.

Разработка показала многообещающие результаты на крысах.

«Конечно, необходима дальнейшая работа, прежде чем мы сможем применять молекулу в лечении людей, но мы воодушевлены огромным потенциалом, который раскрыла наша работа. HGF выполняет множество важных функций в различных тканях и органах по всему организму. При дальнейшем исследовании мы, возможно, сможем найти терапевтические применения HGF при других заболевания», — отметили авторы.