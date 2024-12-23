Ученые показали редкую земноводную мышь, недавно открытую в Перу

Команда встретила и описала ранее неизвестные восемь видов рыб, трех земноводных и 10 разновидностей бабочек, а также четырех новых млекопитающих: иглистую мышь с жестким мехом, карликовую белку, короткохвостую летучую мышь и земноводную мышь с перепончатыми лапами.