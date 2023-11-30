Ученые подсчитали сумму ущерба от загрязнения окружающей среды окурками

Средний вес одного пластикового сигаретного фильтра составляет 3,4 грамма, однако окурки часто выбрасывают вместе с упаковкой, весящей около 19 граммов, что было учтено в расчетах.

По оценкам ученых, ежегодно страны мира теряют около $26 млрд, а за 10 лет сумма составит $186 млрд с учетом инфляции.

Общая сумма отражает стоимость затрат на очистку и утилизацию пластикового мусора, образующегося в результате продажи сигарет с фильтром.

«Хотя эта сумма невелика по сравнению с ежегодными экономическими потерями от табака ($1,4 трлн в год) и может показаться незначительной по сравнению с 8 млн летальных исходов, связанных потреблением ежегодно, эти экологические издержки не следует преуменьшать», — подчеркнула одна из авторов научной работы Дебора Сай.

Исследователь признала, что указанные цифры являются лишь приблизительными, потому что в них не учитывался эффект от токсичных металлов и химических веществ в сигаретных остатках.

По словам эксперта, среди стран с наибольшим количеством окурков лидируют Китай, Индонезия, Япония, Бангладеш и Филиппины.

Результаты исследования призваны установить ответственность за экономические потери, которые несет весь мир из-за табачной промышленности.