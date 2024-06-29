Ученые подсчитали количество лун в Солнечной системе

Согласно данным Международного астрономического союза, официально зарегистрирован 288 планетарных спутников вокруг восьми миров Солнечной системы. Так открыто 473 так называемых спутников малых тел, которые вращаются вокруг астероидов и карликовых планет.
Ближайшие к Солнцу Меркурий и Венера лишены настоящих спутников из-за гравитации звезды, которая оторвала бы любую потенциальную луну. Вместе с тем у Венеры есть одна известная квази-луна Зоозве, но она на самом деле вращается вокруг Солнца, а не Венеры.
Земля обладает одной крупной луной, но у нее также есть по меньшей мере семь квази-лун, и иногда возникают временные мини-луны.
У Марса есть два настоящих спутника: Фобос и Деймос. Деймос постепенно приближается к родительскому миру, и однажды может упасть на марсианскую поверхность.
Юпитер обладает 95 спутниками, включая Каллисто, Европу, Ио и Ганимед — крупнейшую луну в Солнечной системе, чей диаметр на 8% больше планеты Меркурий.
У Сатурна 146 лун, среди которых есть такие крупные миры как Титан, Мимас и Энцелад.
За последние несколько лет астрономы открыли множество новых лун. С начала 2023 года исследователи космоса нашли как минимум 62 новых спутника у Сатурна и 12 новых спутников Юпитера, а также два объекта у Нептуна и одну луну у Урана.
Число планетарных спутников также может увеличиться, если ученые найдут больше планет в Солнечной системе. Одним из таких миров является неуловимая Девятая Планета — гипотетическая планета-гигант, которая может скрываться на задворках нашей системы.
Если планета действительно существует, исследователи предположили, что она может быть окружена несколькими спутниками.
По словам сотрудника Института астрономии и астрофизики Академии Синика на Тайване Эдварта Эштона, общее количество лун в пределах Солнечной системы может доходить до 10 тыс. Таким образом, ученым предстоит открыть более 92% объектов данного типа.