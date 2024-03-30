Ученые подробно объяснили вред бытовой химии

Проверить арсенал домохозяек решили ученые из университета «Кес Вестерн Резерв». Они подвергли тщательному исследованию более 1800 наименований порошков, капсул, гелей, растворов, которые продаются в местных магазинах. Выводы не заставили себя ждать. Оказалось, что почти 20 процентов бытовой химии вредоносна для клеток мозга и центральной нервной системы.
Но на этом выводе ученые не остановились. Они проверили связь между ядами из чистящих средств и различными аутоиммунными, неврологическими и психическими заболеваниями. Выяснилось, что опасные вещества, входящие в состав «волшебной» бытовой химии, могут вызвать как минимум десять хворей. Среди них самыми очевидными и вероятным являются рассеянный склероз и аутизм.
— Первым больше всего рискуют заболеть взрослые в пожилом возрасте. У сформировавшегося организма есть мощные рычаги противостояния веществам. Но все же опасные элементы накапливаются в клетках тканей и костей. Со временем они попадают в мозг и вызывают необратимые изменения, — рассказал один из исследователей.
Что касается детей, то их юный организм более подвержен воздействию негативных химических веществ. Яды влияют на их нервные клетки, а также развивающийся головной мозг. Отсюда и вероятность получить различные формы аутизма.
Результаты исследования ученые опубликовали в авторитетном журнале Nature Neuroscience.
«МК» попросил прокомментировать опыт заокеанских коллег российского химика Евгения Кожемякина.
— Что поделать, мы живем в мире бытовой химии. Это относится не только к чистящим средствам, но и шампуням, косметике, декоративным лакам. ПАВы, входящие в состав шампуней, могут взывать анафилактический шок, а разноцветный лак мало того, что токсичен, он еще и содержит массу тяжелых металлов. Этим же грешит вся косметика. Но трудно представить себе мир без бытовой химии. Поэтому я не призывают отказываться от нее и румянить щеки свеклой. Но время от времени советую делать своеобразный детокс. Вместо средства от накипи, например, применить лимон, а взамен чистящих порошков на основе хлора — обычную соду. Сейчас близится сезон весенней мойки окон. Вместо агрессивных аэрозолей можно прекрасно очистить стекло спиртом, уксусом или мелом.