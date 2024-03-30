Ученые подробно объяснили вред бытовой химии

— Что поделать, мы живем в мире бытовой химии. Это относится не только к чистящим средствам, но и шампуням, косметике, декоративным лакам. ПАВы, входящие в состав шампуней, могут взывать анафилактический шок, а разноцветный лак мало того, что токсичен, он еще и содержит массу тяжелых металлов. Этим же грешит вся косметика. Но трудно представить себе мир без бытовой химии. Поэтому я не призывают отказываться от нее и румянить щеки свеклой. Но время от времени советую делать своеобразный детокс. Вместо средства от накипи, например, применить лимон, а взамен чистящих порошков на основе хлора — обычную соду. Сейчас близится сезон весенней мойки окон. Вместо агрессивных аэрозолей можно прекрасно очистить стекло спиртом, уксусом или мелом.