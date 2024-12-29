Ученые пермского политеха рассказали, почему минуты тянутся, а часы летят

— Этот феномен можно объяснить тем, что в основе восприятия времени лежит ритмика: возбуждение-торможение в больших полушариях головного мозга, — рассказывает Егор Разумовский, аспирант аэрокосмического факультета Пермского политеха. — При преобладании процессов возбуждения повышается обмен веществ, что приводит к ускорению или замедлению субъективного восприятия. Помимо этого, существует теория психолога Роберта Орнштейна, которая гласит, что чем больше информации воспринимает человек, тем более длительным ему кажется интервал.