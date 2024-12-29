Ученые пермского политеха рассказали, почему минуты тянутся, а часы летят

Многим знакомо это чувство — когда ждешь праздник, кажется, что каждая минута тянется по часу. Но вот он наступил — и не успеешь оглянуться, как пролетело несколько часов. В Пермском политехе объяснили, с чем это связано.
Яркие события, имеющие положительный эмоциональный окрас и отклик, приводят к стремительному течению времени. С другой стороны, события, требующие от нас особой выносливости, терпения и ожидания, тянутся для нас медленно, потому что человек мысленно делит время на промежутки, тем самым увеличивая его субъективное восприятие.
— Этот феномен можно объяснить тем, что в основе восприятия времени лежит ритмика: возбуждение-торможение в больших полушариях головного мозга, — рассказывает Егор Разумовский, аспирант аэрокосмического факультета Пермского политеха. — При преобладании процессов возбуждения повышается обмен веществ, что приводит к ускорению или замедлению субъективного восприятия. Помимо этого, существует теория психолога Роберта Орнштейна, которая гласит, что чем больше информации воспринимает человек, тем более длительным ему кажется интервал.
Также субъективное «сжатие времени» связано с глубоким погружением и вовлеченностью в работу, в особенности интеллектуальную. Время превращается в стремительный поток, и при выходе из такого состояния человеку кажется, что время шло с удвоенной скоростью.