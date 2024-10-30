Ученые «оживили» мумию древней принцессы

«Древний египетский саркофаг был ценным экспонатом в музее Перта с тех пор, как в 1936 году он был передан в дар шотландской коллекции. Теперь лицо женщины, мумифицированной и похороненной внутри него около 2,5 тысячи лет назад, ожило в результате впечатляющей цифровой реконструкции», — говорится в материале.