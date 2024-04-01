Ученые отредактируют ДНК картофеля, чтобы он варился за несколько минут

Взяться за лабораторные опыты агротехнологов вдохновил тот факт, что картошка слишком долго готовится. Из-за этого в Великобритании даже падают продажи картофеля — люди не хотят тратить время, чтобы получить свою порцию углеводов. Теперь, благодаря эксперименту под рабочим названием «супер-окучка», приготовить картофель будет так же быстро, как макароны или рис. Если все пойдет по плану, первым делом генноотредактированный (но не модифицированный!) картофель будет доступен коммерческим предприятиям (например, производителям чипсов), а после этого поступит в широкую продажу.