Ученые отредактируют ДНК картофеля, чтобы он варился за несколько минут

Британские ученые добрались до редактирования генов картофеля. Они намерены внести изменения в ту часть «картофельной» ДНК, которая контролирует скорость размягчения клеток овоща. Зачем им все это?
Взяться за лабораторные опыты агротехнологов вдохновил тот факт, что картошка слишком долго готовится. Из-за этого в Великобритании даже падают продажи картофеля — люди не хотят тратить время, чтобы получить свою порцию углеводов. Теперь, благодаря эксперименту под рабочим названием «супер-окучка», приготовить картофель будет так же быстро, как макароны или рис. Если все пойдет по плану, первым делом генноотредактированный (но не модифицированный!) картофель будет доступен коммерческим предприятиям (например, производителям чипсов), а после этого поступит в широкую продажу.
Разработка агротехнологов также должна продлить срок годности картофеля. Все мы знаем, что «побитая» картошка живет куда меньше и быстро портится. Для британских промышленников это особенно катастрофично, потому что несет серьезные убытки.
Ученые надеются, что внесение небольших изменений в определенное место гена в ДНК клубня приведет к появлению «картофелю мечты» — того, что долго сохраняет товарный вид и свежесть, устойчив к болезням и вредителям и одновременно с этим быстро готовится.
Чтобы добиться результата, агротехнологи планируют использовать знаменитый инструмент редактирования генов CRISPR, который позволяет вносить мутации, не оставляя следов, поскольку внедряемые РНК и белок в клетке деградируют. Такой метод, по словам ученых, открывает «беспрецедентные возможности для быстрого улучшения свойств картофеля».