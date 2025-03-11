Ученые открыли тысячи неизвестных микробов в самых глубоких частях океана

Хадальная зона — это самые глубокие части океана, где давление достигает колоссальных значений, температура близка к нулю, а питательные вещества крайне ограничены. Эти условия делают хадальные экосистемы одними из наименее изученных на Земле. До недавнего времени доступ к таким глубинам был крайне затруднен, но благодаря новым технологиям, таким как глубоководный аппарат Fendouzhe, ученые смогли провести детальные исследования.