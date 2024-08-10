Ученые открыли новый вид древних морских крокодилов, напоминавших дельфинов

«Эналиотес дает нам новое представление о том, как развивались метриоринхиды в меловой период. В юрский период метриоринхиды развили план тела, радикально отличающийся от других крокодилов — ласты, хвостовой плавник, потеря костной брони и гладкая кожа без чешуи. Эти изменения были адаптацией к морскому образу жизни», — отметили авторы открытия.