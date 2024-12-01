Ученые открыли новый вид древнего человека

«Исследование проясняет ископаемые останки гомининов, которые, как правило, включают в себя все, что нельзя легко отнести к Homo erectus, Homo neanderthalensis или Homo sapiens. Хотя мы начали этот проект несколько лет назад, мы не ожидали, что сможем предложить новый вид гомининов (предков человека), а затем организовать ископаемые останки гомининов из Азии в различные группы. В конечном итоге это должно помочь в научной коммуникации», — отметил ведущий автор научной работы, профессор Кристофер Бэ.