Ученые открыли новый вид динозавров Fona herzogae, которые жили в норах

Палеонтологи из Университета штата Северная Каролина (США) в последние десять лет регулярно находят во время раскопок в штате Юта на удивление хорошо сохранившиеся скелеты небольших динозавров. Этот факт, а также анализ костей этих ящеров позволил ученым сделать вывод, что по крайней мере часть своей жизни эти динозавры проводили под землей, в вырытых ими норах. Описание нового вида, получившего название Fona herzogae, опубликовано в журнале The Anatomical Record.
99 миллионов лет тому назад, в середине мелового периода, когда жили Fona herzogae, та территория, которая сейчас называется «штат Юта», представляла собой огромную болотистую, топкую равнину, зажатую между побережьем внутреннего моря на востоке и вулканической горной цепью на западе. Через равнину с гор текли многочисленные реки, которые впадали в море. Это была очень теплая, влажная, илистая экосистема.
Fona были растительноядными динозаврами размером с крупную собаку с очень простым строением тела. У них не было ни рогов, ни костных воротников, ни гребней вдоль всего тела, как у других динозавров мелового периода. Но это не значит, что в Fona не было ничего необычного.
Анализ скелетов показал, что у этих динозавров имелись анатомические особенности, которые присутствуют у животных, занимающихся рытьем нор, — крупные мышцы на передних конечностях, мощные места крепления мышц на бедрах и задних конечностях, которые по размеру были больше, чем передние, а также особым образом переплетенные кости в тазовой области, что придает телу стабильность при рытье почвы.
Но строение скелета — это не единственное свидетельство того, что Fona могли проводить время под землей. Дело в том, что останки других, более крупных, динозавров в этих местах сохранились очень плохо, чего нельзя сказать о небольших, хрупких останках Fona. Их скелеты находят совершенно полными, без утраченных фрагментов, в очень хорошем, несмотря на прошедшие миллионы лет, состоянии. Причем динозавры лежат в той позе, в которой умерли — грудью вниз, с растопыренными лапками. Это может свидетельствовать о том, что в момент смерти они находились в норах, под поверхностью земли, считают ученые.
Fona — не первые динозавры-землеройки. На территории штатов Айдахо и Монтана ранее были найдены подземные туннели и камеры, сделанные их близким родственником, Oryctodromeus. Кроме того, как полагают палеонтологи, Fona herzogae были предками Thescelosaurus neglectus, жившими на 35 миллионов лет позже. У этих динозавров также нашли особенности, говорящие о том, что они частично обитали в норах.