Ученые открыли новый вид динозавров Fona herzogae, которые жили в норах

Но строение скелета — это не единственное свидетельство того, что Fona могли проводить время под землей. Дело в том, что останки других, более крупных, динозавров в этих местах сохранились очень плохо, чего нельзя сказать о небольших, хрупких останках Fona. Их скелеты находят совершенно полными, без утраченных фрагментов, в очень хорошем, несмотря на прошедшие миллионы лет, состоянии. Причем динозавры лежат в той позе, в которой умерли — грудью вниз, с растопыренными лапками. Это может свидетельствовать о том, что в момент смерти они находились в норах, под поверхностью земли, считают ученые.