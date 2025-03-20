Ученые открыли новый механизм иммунитета

Используя передовые методы визуализации, исследователи обнаружили, что В-клетки временно «отключают» мутации во время быстрого размножения. Это позволяет им массово производить клоны, не накапливая вредные мутации. Мутации происходят только на определенной стадии клеточного цикла, которая пропускается во время интенсивного деления.