Ученые открыли новое свойство стойкости женского организма

«Мы напрямую демонстрируем, что женский мозг более устойчив к гипнотическому воздействию летучих анестетиков. Половые различия в чувствительности к анестетикам обусловлены преимущественно тестостероном. Наконец, мы демонстрируем, что половые различия в чувствительности к анестетикам сохраняются у мышей и людей», — заключили авторы исследования.