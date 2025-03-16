Ученые открыли неожиданное «истинное происхождение жизни»

Обычно все атомы воды содержат одинаковое количество протонов и электронов. Однако разные заряды возникают в результате того, что разбрызгиваемая вода теряет или приобретает разное количество электронов, превращаясь в маленькие капельки. Проще говоря, разъясняет Daily Mail, когда волна разбивается о берег или капли разбрызгиваются из водопада, частицы воды теряют электроны (становятся положительно заряженными) или набирают их (становятся отрицательно заряженными), распадаясь на более мелкие капли.