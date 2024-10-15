Ученые открыли на Мадагаскаре семь новых видов свистящих лягушек

«Если бы лягушки просто квакали, как наши знакомые европейские лягушки, их, возможно, не было бы слышно из-за шума бурлящей воды рек, рядом с которыми они живут. Их пронзительные трели и свисты выделяются на фоне всего этого шума», — объяснил соавтор исследования, доктор Йорн Кёлер.