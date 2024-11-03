Ученые опровергли стереотип о бесчеловечной жестокости викингов

«Некоторые источники, которые наиболее негативно описывают викингов как особенно свирепых или варварских, на самом деле относятся к более позднему времени, то есть через несколько сотен лет после начала набегов. Так что, возможно, со временем здесь есть еще немного преувеличения, которое и сыграло свою роль в том образе, который мы имеем сегодня», — отметили исследователи.