Ученые опровергли плохую память у рыб. На что они способны

Профессор Браун отметил, что золотые рыбки и другие виды рыб способны запоминать не только маршруты, но и своих «друзей» по аквариуму. Для доказательства своих слов, ученый провел серию экспериментов, в которых рыбки учились избегать рыболовных сетей. Они помещались в аквариум с моделью рыболовной сети, имеющей единственное отверстие для выхода. Со временем рыбы стали все быстрее находить этот выход. После нескольких испытаний они уверенно направлялись к нему, демонстрируя, что запомнили оптимальный маршрут.