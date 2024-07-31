Ученые опровергли плохую память у рыб. На что они способны

Распространенное убеждение о том, что у рыб плохая память, оказалось неверным. Исследование, проведенное профессором Кулумом Брауном из Университета Маккуори в Сиднее, показало, что рыбы способны запоминать маршруты, по которым они плавали год назад. Об этом сообщает Daily Mail.
Профессор Браун отметил, что золотые рыбки и другие виды рыб способны запоминать не только маршруты, но и своих «друзей» по аквариуму. Для доказательства своих слов, ученый провел серию экспериментов, в которых рыбки учились избегать рыболовных сетей. Они помещались в аквариум с моделью рыболовной сети, имеющей единственное отверстие для выхода. Со временем рыбы стали все быстрее находить этот выход. После нескольких испытаний они уверенно направлялись к нему, демонстрируя, что запомнили оптимальный маршрут.
Особенно удивительным оказалось то, что спустя 11 месяцев после первого эксперимента рыбы смогли сразу же найти спасительное отверстие, как только оказались снова в аквариуме. Это показывает, что их память значительно лучше, чем принято считать.
Профессор Браун также указал на другие исследования, подтверждающие способность рыб к обучению и запоминанию. В 2022 году ученые из Оксфордского университета обучили золотых рыбок проплывать определенное расстояние по аквариуму, чтобы получить лакомство. Рыбы использовали полосы на стенках аквариума, как ориентиры, чтобы точно воспроизвести маршрут. Это демонстрирует, что рыбы в дикой природе могут использовать природные объекты для составления «карты» окружающей среды.
Кроме того, эксперт напомнил, что многие рыбы способны возвращаться на места своего нереста спустя многие годы. Эти примеры доказывают, что память играет ключевую роль в поведении большинства рыб. Помимо этого, по словам профессора, рыбы могут узнавать друг друга и предпочитают общаться с особями, которых они уже встречали ранее.