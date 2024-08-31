Ученые опровергли миф о здоровье дизайнерских пород собак

Считается, что дизайнерские собаки обладают крепким иммунитетом из-за генетического разнообразия, а также живут дольше по сравнению с их чистокровными родителями. Ученые из Королевского ветеринарного колледжа в Хартфордшире (Англия) решили проверить этот стереотип и сравнить частоту возникновения некоторых проблем со здоровьем у метисов и чистопородных животных. Исследование опубликовано в журнале PLOS One.
Специалисты провели масштабный опрос 9402 владельцев собак трех популярных дизайнерских пород (кавапу, кокапу и лабрадудль) и четырех чистокровных пород «прародителей» (кавалер-кинг-чарльз-спаниель, кокер-спаниель, лабрадор-ретривер и пудель).
Анкетирование состояло из двух частей. Сначала участники указали свой возраст, пол, специальность, статус и место жительства. Затем они ответили на ряд вопросов о собаках — порода, пол, дата рождения. На заключительном этапе опроса добровольцев попросили отметить в предоставленном списке, с какими заболеваниями или осложнениями сталкивался их питомец за свою жизнь. Список насчитывал 57 самых распространенных диагнозов.
Ученые проанализировали ответы и выяснили, что показатели здоровья помесей и чистокровных собак были сопоставимы примерно в 87% случаях. Однако метисы чаще «исходных» пород сталкивались с такими недугами, как глисты, диарея, зуд и ушные инфекции.
Таким образом, специалисты опровергли миф о более крепком иммунитете дизайнерских собак.
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