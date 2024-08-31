Ученые опровергли миф о здоровье дизайнерских пород собак

Анкетирование состояло из двух частей. Сначала участники указали свой возраст, пол, специальность, статус и место жительства. Затем они ответили на ряд вопросов о собаках — порода, пол, дата рождения. На заключительном этапе опроса добровольцев попросили отметить в предоставленном списке, с какими заболеваниями или осложнениями сталкивался их питомец за свою жизнь. Список насчитывал 57 самых распространенных диагнозов.