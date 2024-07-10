Ученые опровергли миф о том, что IQ или уровень интеллекта человека можно улучшить

Исследователи из Ливерпульского университета и Лондонской школы экономики опровергли миф о том, что IQ или уровень интеллекта человека можно улучшить. Хотя некоторые исследования до этого показывали, что многократная практика в тестах на IQ приводит к росту показателя. Это действительно так, говорят ученые, но умнее от этого вы не станете. Разбираемся, почему, и что же все-таки можно сделать со своим коэффициентом интеллекта.
Тесты на IQ применяются в разных областях, например, в некоторых компаниях и государственных структурах — при приеме на работу. Во многих странах проводятся аналогичные тесты на когнитивные способности в школах и университетах. Результаты могут быть болезненными для самооценки, как взрослых, так и детей. У испытуемых закономерно возникает вопрос — а можно ли как-то улучшить показатель IQ, натренировать его как мышцы.
Специалисты по когнитивным функциям и психологии поясняют, что тесты на IQ включают задания на логическое, пространственное и абстрактное мышление, на способность ориентироваться в новых ситуация и обстоятельствах, запоминать информацию, рассуждать, умение сопоставить и проанализировать факты, чтобы принять решение, включая творческие и нестандартные подходы. Результаты выполненных заданий суммируются в коэффициент интеллекта человека, с учетом его возраста.
То есть IQ-тест измеряет не количество и качество наших знаний, а умение мыслить, резюмируют эксперты. Когда ребенка или взрослого готовят к прохождению такого теста путем выполнения вариантов снова и снова, он начинает понимать логику заданий, формулировок. И во второй, третий и последующие разы его результаты будут улучшаться. Например, исследование Университета штата Огайо показало, что повторное прохождение теста увеличивает IQ на восемь баллов.
Однако, эта оценка уже показывает опыт испытуемого в выполнении теста, а не уровень интеллекта. И в незнакомых заданиях показатель будет другим. «Натаскивание» на результат может иметь смысл, говорят специалисты: если компании или учебные заведения используют их для отбора кандидатов, тогда можно таким образом «повысить свой IQ» для экзаменаторов.
«Тем не менее, это не сделает вас умнее. Интеллект не поддается тренировке. Практика и обучение делает человека совершеннее, но не сообразительнее», — говорят авторы статьи, профессор-когнитивист Фернан Гобе из Лондонской школы экономики и политических наук и преподаватель психологии Джованни Сала из Ливерпульского университета.