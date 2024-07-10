Ученые опровергли миф о том, что IQ или уровень интеллекта человека можно улучшить

Исследователи из Ливерпульского университета и Лондонской школы экономики опровергли миф о том, что IQ или уровень интеллекта человека можно улучшить. Хотя некоторые исследования до этого показывали, что многократная практика в тестах на IQ приводит к росту показателя. Это действительно так, говорят ученые, но умнее от этого вы не станете. Разбираемся, почему, и что же все-таки можно сделать со своим коэффициентом интеллекта.