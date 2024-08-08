Ученые опровергли миф, что кошки независимы и не умеют привязываться

Ранее ученые выяснили, что слоны проводят погребальные обряды на похоронах детенышей. Им удалось увидеть, как азиатские слоны хоронили своих малышей в ямах — ирригационных стоках (глубиной 65 см) на чайных плантациях в Индии. Взрослые особи могли нести тело в течение 48 часов до места похорон. Умершего переносили за хобот или лапы. В «могилу» его клали лапами вверх, засыпали землей и разравнивали ее. Управляющие чайными плантациями и жители близлежащих деревень слышали, как слоны ревели после похорон. А ученый, наблюдавший за животным, высказал мнение, что это было выражением агонии и боли и данью уважения умершему детенышу.