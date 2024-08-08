Ученые опровергли миф, что кошки независимы и не умеют привязываться

Кошек часто считают независимыми и отчужденными, однако это не совсем так. Ученые из Оклендского университета (США) показали, что кошки умеют глубоко привязываться и проявляют признаки скорби после смерти другого питомца в доме. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на результаты, опубликованные в Applied Animal Behavior Science.
В исследовании приняли участие более 450 владельцев кошек, у которых недавно умер другой питомец — кошка или собака. Примерно в двух третях случаев умершим животным была другая кошка, в остальных — собака.
Некоторые кошки с трудом засыпали после смерти друга, отказывались от еды или издавали печальные звуки. Другие хотели больше времени проводить с хозяевами или теряли интерес к любимым играм.
Профессор Дженнифер Вонк из Университета Окленда опровергла мнение о том, что кошки антисоциальны и стараются держаться особняком. Дело в том, что кошки склонны объединяться и формировать иерархии, что говорит о крепких социальных связях. При этом ученые отметили, что нередко усилить кошачью грусть «помогают» сами владельцы. Они проецируют свою боль на питомцев. Те, кто испытывал большее горе, чаще сообщали об изменениях и в поведении кошек.
Траур — это известное явление в животном мире. Например, дельфины и шимпанзе охраняют тела умерших товарищей. Недавнее исследование показало, что собаки тоже скорбят, когда умирает другая собака. Но признаки скорби у кошек были менее очевидны.
Ранее ученые выяснили, что слоны проводят погребальные обряды на похоронах детенышей. Им удалось увидеть, как азиатские слоны хоронили своих малышей в ямах — ирригационных стоках (глубиной 65 см) на чайных плантациях в Индии. Взрослые особи могли нести тело в течение 48 часов до места похорон. Умершего переносили за хобот или лапы. В «могилу» его клали лапами вверх, засыпали землей и разравнивали ее. Управляющие чайными плантациями и жители близлежащих деревень слышали, как слоны ревели после похорон. А ученый, наблюдавший за животным, высказал мнение, что это было выражением агонии и боли и данью уважения умершему детенышу.