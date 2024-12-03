Ученые опровергли гипотезу о том, что на Венере были океаны с водой

В 2030-х годах NASA планирует отправить на Венеру еще одну миссию — Veritas. Космический аппарат будет картировать поверхность Венеры для лучшего понимания геологической истории планеты и получения ответа на вопрос о причинах ее кардинальных отличий от Земли. Карта будет построена при помощи радара, установленного на орбитальном аппарате. «Поразительно, как мало мы знаем о Венере, но совокупные результаты этих миссий расскажут нам о планете, начиная с облаков в ее небе через вулканы на ее поверхности вплоть до самого ее ядра. Это будет так, как если бы мы заново открыли планету», — заявил ученый программы NASA Discovery Том Вагнер.