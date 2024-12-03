Ученые опровергли гипотезу о том, что на Венере были океаны с водой

Астрономы из Кембриджского университета пришли к выводу, что Венера никогда не была пригодна для жизни. Результаты их исследования, опубликованные в журнале Nature Astronomy, опровергают гипотезу о том, что на Венере могли быть жидкая вода и условия для существования живых организмов. Об этом сообщает портал Phys.org.
Венера и Земля имеют похожий размер, химический состав. Однако, в отличие от Земли, на Венере очень суровые условия: температура на поверхности планеты удерживается около 500, а атмосфера состоит из углекислого газа и облаков серной кислоты. Но, несмотря на столь экстремальные условия, долгое время астрономы не исключали, что на планете может быть вода в жидком виде и даже некоторые формы жизни в атмосфере.
Существует две теории о том, как могли измениться условия на Венере с момента ее появления 4,6 млрд лет назад. Согласно первой, когда-то условия на Венере позволяли поддерживать существование жидкой воды, но из-за парникового эффекта, вызванного вулканической активностью, планета становилась все горячее и горячее. Вторая теория гласит, что Венера с первых мгновений своего существования была настолько горячей, что жидкая вода никогда не могла сформироваться на ее поверхности.
«Обе эти теории основаны на климатических моделях, но мы решили подойти к вопросу через анализ текущего химического состава атмосферы Венеры», — отметила Тереза Константину, ведущий автор исследования.
Чтобы изучить атмосферу, кембриджские ученые рассчитали скорость разрушения молекул воды, углекислого газа и карбонилсульфида. Они выяснили, что эти вещества должны восстанавливаться за счет вулканических газов, чтобы поддерживать стабильность атмосферы. Однако анализ вулканических газов Венеры показал, что содержание воды в них не превышает 6%. Это указывает на крайне сухие недра планеты.
Подтвердить или опровергнуть эту теорию поможет миссия NASA Davinci, которая запланирована на 2030 год. По словам исследователей, многие планеты за пределами Солнечной системы имеют сходство с Венерой, но астрономам стоит сосредоточиться на объектах, атмосфера и условия на которых более приближены к земным.
«Мы никогда не узнаем, существовала ли жизнь на Венере, пока не отправим зонды на ее поверхность и орбиту. Тем не менее мы показали, что на ее поверхности не могли существовать океаны. Это делает крайне сомнительным существование на ее поверхности аналогов земной жизни», — подчеркнула Константину.
Венера — самая горячая планета Солнечной системы. Ее атмосфера практически полностью состоит из СО2. Облака из серной кислоты проливают дожди на вулканический пейзаж из острых камней и застывшей лавы. Давление на Венере в 92 раза превышает земное на уровне моря.
Сегодня ряд экспертов выступают за то, чтобы именно Венера, а не Марс стала целью для первой человеческой миссии на другую планету. В 2022 году эта точка зрения была представлена в докладе на Международном конгрессе астронавтики в Париже. Ученые хотят понять, как и почему столь похожая на Землю по размеру, массе и расстоянию от Солнца планета превратилась в необитаемый «ад».
В 2030-х годах NASA планирует отправить на Венеру еще одну миссию — Veritas. Космический аппарат будет картировать поверхность Венеры для лучшего понимания геологической истории планеты и получения ответа на вопрос о причинах ее кардинальных отличий от Земли. Карта будет построена при помощи радара, установленного на орбитальном аппарате. «Поразительно, как мало мы знаем о Венере, но совокупные результаты этих миссий расскажут нам о планете, начиная с облаков в ее небе через вулканы на ее поверхности вплоть до самого ее ядра. Это будет так, как если бы мы заново открыли планету», — заявил ученый программы NASA Discovery Том Вагнер.