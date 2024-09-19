Ученые определили новую группу крови

Еще в 1972 году ученые обнаружили, что у беременной женщины в крови отсутствовала поверхностная молекула, найденная во всех других известных на тот момент красных кровяных тельцах.
Теперь ученые из Великобритании и Израиля объяснили странное молекулярное отсутствие и описали новую систему групп крови людей. Исследование опубликовано в журнале Blood.
В 1900 году врач Карл Ландштейнер показал, что кровь делится на группы — I, II, III и IV. Это называется системой АВО. В 1940 году ученый и его коллеги добавили, что также необходимо учитывать и резус-фактор, то есть систему Rh. Кровь очень сложная, поэтому всего было открыто 47 систем групп крови.
В 1972 году была открыта система групп крови AnWj. От Ph она отличается тем, что AnWj— «отрицательных» людей очень мало. По некоторым оценкам, AnWj-отрицательных рождается один на миллион.
Выявить такую редкую группу крови было сложно. Чтобы это сделать, нужно было проводить долгий анализ, для которого в обычных больницах нет оборудования и специалистов.
Спустя 50 лет ученые выявили особый белок Mal, который играет важную роль в поддержании стабильности иммунного ответа. Он же отвечает и за AnWj-отрицательность. Отсутствие этого белка у небольшого числа людей связано с генетическими отклонениями.
Специалисты показали, как варианты белка влияют на эритроциты и сумели разработать тесты, позволяющие выявлять AnWj-отрицательность. Теперь медики смогут выявить редких доноров с AnWj-отрицательным фенотипом, минимизируя риски при переливании крови и обеспечивая более точное лечение таких пациентов.
Ранее врачи назвали лекарство, которые способны снизить глюкозу в крови и вес.