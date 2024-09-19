Ученые определили новую группу крови

В 1900 году врач Карл Ландштейнер показал, что кровь делится на группы — I, II, III и IV. Это называется системой АВО. В 1940 году ученый и его коллеги добавили, что также необходимо учитывать и резус-фактор, то есть систему Rh. Кровь очень сложная, поэтому всего было открыто 47 систем групп крови.