Ученые описали вероятный конец Вселенной

Темная энергия занимает примерно 70% плотности энергии всего космоса. По мере расширения Вселенной плотность как обычной, так и темной материи падает, в то время как темной энергии становится все больше и больше. Чтобы изучить окончательную долгосрочную судьбу Вселенной, исследователи проигнорировали материю и сосредоточились исключительно на эволюции голографической темной энергии.